Футболисты ЦСКА прогулялись по Санкт-Петербургу перед матчем с «Зенитом»
14:06
Футболисты ЦСКА прогулялись по Санкт-Петербургу накануне матча 15-го тура чемпионата России против «Зенита». Встреча пройдет 2 ноября на стадионе «Гапром Арена», начало — в 19.00 (мск).
Петербуржцы сыграют в лазурной форме, армейцы выйдут на поле в белом комплекте.
ЦСКА с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» — 32 балла и первая строчка.
Традиционное??? #ЗенитЦСКА pic.twitter.com/wpzei7MlH2— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 2, 2019
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