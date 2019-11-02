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Футболисты ЦСКА прогулялись по Санкт-Петербургу перед матчем с «Зенитом»

14:06
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Футболисты ЦСКА прогулялись по Санкт-Петербургу накануне матча 15-го тура чемпионата России против «Зенита». Встреча пройдет 2 ноября на стадионе «Гапром Арена», начало — в 19.00 (мск).

Петербуржцы сыграют в лазурной форме, армейцы выйдут на поле в белом комплекте.

ЦСКА с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» — 32 балла и первая строчка.

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Зенит — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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