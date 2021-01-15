Футболист «Зенита» Вендел купил PlayStation 5 и Iphone 12 из золота

Полузащитник «Зенита» Вендел опубликовал в Instagram фото покупок.

Вендел репостнул в сторис фото золотых PlayStation 5 и IPhone 12, которые были сделаны для бразильца компанией IDesign Gold. Стоимость подобного телефона составляет порядка полмиллиона рублей.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 23-летний бразилец провел 6 матчей и отдал одну результативную передачу.