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Футболист «Зенита» Вендел купил PlayStation 5 и Iphone 12 из золота

20:12
Вендел. Фото ФК «Зенит» Обновления Вендела. Фото Instagram
Вендел. Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Вендел опубликовал в Instagram фото покупок.

Вендел репостнул в сторис фото золотых PlayStation 5 и IPhone 12, которые были сделаны для бразильца компанией IDesign Gold. Стоимость подобного телефона составляет порядка полмиллиона рублей.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 23-летний бразилец провел 6 матчей и отдал одну результативную передачу.

Обновления Вендела. Фото Instagram
Обновления Вендела. Фото Instagram

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