Орлов: «Надеюсь, что в Слуцком возобладает любовь к профессии, и он вернется на тренерские рельсы»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил значимость матча новой команды Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» с «Зенитом», который пройдет в рамках Кубка равноправия.

«Я думаю, тут не стоит преувеличивать, один матч ничего не значит, команда на сборах, поэтому для Слуцкого матч с «Зенитом» — рядовая встреча, контрольный матч. Оба соперника под нагрузками, поэтому к результатам таких матчей относиться спокойно. Ведь на сборах совсем другие задачи», — приводит «РБ Спорт» слова Орлова.

Однако он отметил, что за работой Слуцкого в Китае будет интересно следить.

«Конечно, это будет интересно, и я надеюсь, что в Слуцком все-таки возобладает любовь к профессии, и он возвратится на эти тренерские рельсы. Потому что он способен, он все равно тренер», — добавил специалист.

Матч «Зенита» и «Шанхай Шэньхуа» пройдет в четверг, 8 февраля. Начало — в 17.00 по московскому времени.