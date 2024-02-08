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8 февраля, 10:42

Орлов: «Надеюсь, что в Слуцком возобладает любовь к профессии, и он вернется на тренерские рельсы»

Алина Савинова
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил значимость матча новой команды Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» с «Зенитом», который пройдет в рамках Кубка равноправия.

«Я думаю, тут не стоит преувеличивать, один матч ничего не значит, команда на сборах, поэтому для Слуцкого матч с «Зенитом» — рядовая встреча, контрольный матч. Оба соперника под нагрузками, поэтому к результатам таких матчей относиться спокойно. Ведь на сборах совсем другие задачи», — приводит «РБ Спорт» слова Орлова.

Однако он отметил, что за работой Слуцкого в Китае будет интересно следить.

«Конечно, это будет интересно, и я надеюсь, что в Слуцком все-таки возобладает любовь к профессии, и он возвратится на эти тренерские рельсы. Потому что он способен, он все равно тренер», — добавил специалист.

Матч «Зенита» и «Шанхай Шэньхуа» пройдет в четверг, 8 февраля. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gennadij-orlov-nadeyus-chto-v-slutskom-vozobladaet-lyubov-k-professii-i-on-vernetsya-na-trenerskie-rel-sy/
ФК Зенит
ФК Шанхай Шэньхуа
Геннадий Орлов
Леонид Слуцкий
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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