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Футболист «Родины» Гордюшенко назвал Дзагоева своим кумиром

Андрей Бобков
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Полузащитник «Родины» Астемир Гордюшенко высказался о бывшем футболисте ЦСКА Алане Дзагоеве.

«В первую очередь, Дзагоев — очень порядочный человек. В жизни Алан спокойный и тихий, но веселый. В ЦСКА он много общался с молодыми игроками, поддерживал нас. А когда Дзагоев выходил на поле, там он не любил проигрывать, был агрессивен. Алан — один из тех, на кого я равнялся. Очень хотелось быть похожим на него, Дзагоев был моим кумиром. Он помогал молодым игрокам в ЦСКА, поддерживал морально, когда что-то не получалось, подсказывал в тренировках и играх, исходя из своего опыта», — цитирует Гордюшенко Metaratings.ru.

Ранее Дзагоев объявил о завершении карьеры. Последним клубом игрока была греческая «Ламия».

33-летний Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 годы, в составе армейцев провел 282 матча в РПЛ, забил 55 голов. В сезоне-2023/24 Алан сыграл 2 матча за «Ламию» в чемпионате Греции и результативных действий не совершил.

26-летний Гордюшенко — воспитанник армейского клуба, с 2016 по 2019 годы играл с Дзагоевым за ЦСКА. В Мелбет-Первой лиге-2023/24 футболист провел 19 игр за «Родину», забил 4 гола.

Источник: Metaratings.ru
Алан Дзагоев
Астемир Гордюшенко
Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
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 - : -
26.11 19:00
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