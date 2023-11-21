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Защитник «Динамо» Лепский: «Личка — прекрасный тренер, трудолюбивый и требовательный»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Иван Лепский рассказал о работе под руководством главного тренера бело-голубых Марцела Лички.

«Личка более открытый, чем Йоканович, при этом ко всем относится одинаково, со всеми разговаривает. Личка — прекрасный тренер. Марцел — трудолюбивый, требовательный и честный. Если ты плохо сыграл, он тебе об этом скажет. Если ты сыграл хорошо, он тоже тебе об этом скажет. Мне это импонирует», — приводит слова Лепского Metaratings.ru.

«Динамо» под руководством Лички занимает третье место в турнирной таблице РПЛ по итогам первого круга с 25 очками. Чешский тренер возглавил команду летом 2023 года после ухода из «Оренбурга».

Источник: Metaratings
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
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Зенит – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Динамо
 - : -
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Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
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