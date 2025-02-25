«Краснодар» поздравил Сафонова с днем рождения

«Краснодар» опубликовал пост в Telegram-канале в честь дня рождения бывшего вратаря команды Матвея Сафонова. «Быки» пожелали голкиперу как можно больше «сухих» матчей в карьере.

«Поздравляем с днем рождения Матвея Сафонова. Выпускнику клубной Академии, нашему экс-капитану сегодня исполняется 26 лет. Желаем Матвею крепкого здоровья, исполнения заветных желаний и головокружительной карьеры! Побольше сухарей, Мотя», — говорится в сообщении южан.

Сафонов выступал за основную команду «Краснодара» с 2017 года, после чего летом 2024-го перешел в «ПСЖ». Всего за «быков» вратарь провел 175 матчей, пропустив 208 мячей и 53 раза сыграв на ноль.