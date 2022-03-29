Дмитрий Комбаров вспомнил случай блата в детском футболе из своей карьеры

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» поделился мнением о коррупции и блате в российском футболе.

— Проблема в российском футболе в коррупции и блате?

— Везде у нас есть проблемы. Даже взять нас, молодых. Друзья или богатые люди пропихивали своих детей. У тех, кого пропихивают, нет мотивации. У них и так все хорошо. Проанализируй нашу премьер-лигу: большинство из Владивостока, Барнаула — все голодные до футбола. Ты имел в виду, наверное, кабинетный блат?

— Да.

— Если честно, я не могу на эту тему говорить. Это громкие заявления, которые должны быть подкреплены какими-то доказательствами. Наверняка есть. Так же, как и в любой другой деятельности. Может быть, у человека, занимающего определенную должность, есть свое видение футбола, которое может не совпадать с мнением других людей. Можно ли это назвать коррупцией? Нет, наверное. Это можно по-разному трактовать.

— А когда за деньги пропихивают человека?

— Таких примеров я не могу вам привести, потому что не знаю.

— Не сталкивался?

— Сталкивался в детском футболе. Мы поехали на сборы, там было ограниченное количество мест. Один футболист приехал по блату и занял место нашего друга. Когда он это понял, на середине сбора позвонил папе и говорит: я тут не могу, меня здесь в коллектив не принимают. Папа его забрал.

— И вы ему тогда оформили «комфортное» пребывание в команде?

— Да. Причем он с нами в номере жил. Посчастливилось ему.

— Как это происходило?