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Дмитрий Комбаров рассказал, за сколько миллионов рублей купил Lamborghini

Отдел футбола «СЭ»
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Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» рассказал о самых крутых машинах, на которых ездил.

— У тебя раньше была Lamborghini, верно?

— Да.

— Сейчас нет?

— Нет.

— Продал?

— Да.

— Почему?

— Я изначально ее брал на лето — исполнить детскую мечту. Я всегда почему-то мечтал о Lamborghini. У меня была возможность воплотить эту мечту в реальность. И я ее реализовал.

— Ты взял машину, чтобы покататься одно лето и все?

— Я знал, что продам ее за те же деньги. А обслуживать зимой ее тяжело.

— Это в Самаре было?

— Да.

— А как там на это люди реагировали?

— Точно так же, как и в Москве.

— Но там значительно меньше таких средств передвижения.

— Меньше, но тем не менее в Москве на Lamborghini реагируют, как и в любом городе нашей страны. Подходят, смотрят, удивляются.

— Назови топ-5 машин, на которых ты ездил.

— Rolls-Royce Phantom, Lamborghini, Ferrari, Mercedes C-Class, Hummer H1.

— Действительно Lamborghini крутая? И чем?

— Действительно. Когда ее купил, я понял, что это не суперкар, а гиперкар. Ты понимаешь, что садишься в заряженный патрон, который оправдывает свои характеристики. Она меня удивила с точки зрения вождения. Чем быстрее ты едешь, тем она более управляемая.

— За сколько ты покупал ее?

— За 13 миллионов. И за ту же цену продал. Причем тому же человеку, у которого купил.

— А он спросил, почему продаешь?

— Нет. Он мне сказал: продай мне назад, я соскучился.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Польша
Швеция

1X

21%

1.36

Обе забьют - да

15%

2.20

X2

13%

1.59
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Германия

ТБ 2.0

24%

1.38

X2

17%

1.55

ИТБ1 (1.0)

16%

1.46
⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Португалия
Македония

Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

15%

1.67
Дмитрий Комбаров
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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