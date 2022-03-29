Дмитрий Комбаров рассказал, за сколько миллионов рублей купил Lamborghini

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» рассказал о самых крутых машинах, на которых ездил.

— У тебя раньше была Lamborghini, верно?

— Да.

— Сейчас нет?

— Нет.

— Продал?

— Да.

— Почему?

— Я изначально ее брал на лето — исполнить детскую мечту. Я всегда почему-то мечтал о Lamborghini. У меня была возможность воплотить эту мечту в реальность. И я ее реализовал.

— Ты взял машину, чтобы покататься одно лето и все?

— Я знал, что продам ее за те же деньги. А обслуживать зимой ее тяжело.

— Это в Самаре было?

— Да.

— А как там на это люди реагировали?

— Точно так же, как и в Москве.

— Но там значительно меньше таких средств передвижения.

— Меньше, но тем не менее в Москве на Lamborghini реагируют, как и в любом городе нашей страны. Подходят, смотрят, удивляются.

— Назови топ-5 машин, на которых ты ездил.

— Rolls-Royce Phantom, Lamborghini, Ferrari, Mercedes C-Class, Hummer H1.

— Действительно Lamborghini крутая? И чем?

— Действительно. Когда ее купил, я понял, что это не суперкар, а гиперкар. Ты понимаешь, что садишься в заряженный патрон, который оправдывает свои характеристики. Она меня удивила с точки зрения вождения. Чем быстрее ты едешь, тем она более управляемая.

— За сколько ты покупал ее?

— За 13 миллионов. И за ту же цену продал. Причем тому же человеку, у которого купил.

— А он спросил, почему продаешь?