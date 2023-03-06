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Сегодня, 09:51

Фролов предложил Писарскому пожить жизнью шахтера или учителя

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов прокомментировал слова одноклубника Владимира Писарского, который заявил, что зарплаты футболистов абсолютно заслуженны.

«Слова Писарского про зарплаты футболистов? Пусть он попробует пожить жизнью учителя, шахтера, человека, который работает на заводе. Я понимаю, что есть профессии, которые заслуживают более пристального внимания, больших зарплат: учителя, ребята, которые служат в армии, доктора. Хотелось бы, чтобы у них были такие же зарплаты, как у футболистов. Только это могу сказать», — приводит слова Фролова «РБ Спорт».

27-летний Писарский присоединился к «Крыльям Советов» в январе 2023 года и провел за самарский клуб 3 матча, забив 2 мяча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-frolov-pust-pisarskij-pozhivet-zhizn-yu-shahtera-uchitelya-i-cheloveka-na-zavode/
Владимир Сычевой (Писарский)
Евгений Фролов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
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«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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Факел – Химки
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Спартак – Урал
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Зенит – Пари НН
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4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
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Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
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Сочи – ЦСКА
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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Квинси Промес

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П
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Спартак

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Максим Глушенков

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Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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Илья Кутепов

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