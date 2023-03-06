Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:30

Гафин сообщил, что Шварц продолжает следить за «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» раскрыл подробности общения с экс-тренером клуба Сандро Шварцем.

«Иногда мы переписываемся со Шварцем, обмениваемся мнениями. Я его поддерживаю в его ситуации в Бундеслиге. Обычное человеческое общение. Мы друг друга поздравляем с праздниками, плюс какие-то футбольные моменты. Он следит за «Динамо», поздравляет с положительными результатами. Ничего больше этого нет», — сказал Гафин «СЭ».

Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 по май 2022 года. На данный момент 44-летний специалист является главным тренером немецкого клуба «Герта».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
WSJ сообщила о потере наиболее подготовленных подразделений ВСУ в Артемовске
В Минобороны РФ сообщили о работе дополнительной горячей линии по СВО
ВКС России уничтожили базу дронов ВСУ в ДНР
В Донецке подросток подорвался на мине «Лепесток»
Популярное видео
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Бувач: «Игра «Динамо» не была катастрофой, но мы не показали хороший футбол»
«Карраскаля и Медину нельзя выпускать на поле после таких игр!» Мнение ветерана ЦСКА о поражении от «Сочи» Бердыева
В «Динамо» пообещали удивить болельщиков активностями клуба в будущем
Костанца заявил, что ему сложно дышать во время матчей в холодной России
Рианчо оценил возвращение Бердыева в РПЛ: «Со временем команда Курбана будет на вершине чемпионата России»
Бразилец Костанца сравнил стиль пенальти Писарского со стилем Неймара
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фролов предложил Писарскому пожить жизнью шахтера или учителя

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о продаже Писарского
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 2 : 2
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости