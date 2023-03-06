Гафин сообщил, что Шварц продолжает следить за «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» раскрыл подробности общения с экс-тренером клуба Сандро Шварцем.

«Иногда мы переписываемся со Шварцем, обмениваемся мнениями. Я его поддерживаю в его ситуации в Бундеслиге. Обычное человеческое общение. Мы друг друга поздравляем с праздниками, плюс какие-то футбольные моменты. Он следит за «Динамо», поздравляет с положительными результатами. Ничего больше этого нет», — сказал Гафин «СЭ».

Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 по май 2022 года. На данный момент 44-летний специалист является главным тренером немецкого клуба «Герта».