00:50 | Футбол — РПЛ

Фролов перешел из "Оренбурга" в "Сочи"

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"Сочи" пополнился еще одним новичком в преддверии дебюта в премьер-лиге. Как сообщает официальный Твиттер клуба, экс-вратарь "Оренбурга" Евгений Фролов подписал с южанами двухлетний контракт.

В сезоне-2018/19 31-летний голкипер провел 22 матча, пропустил 27 голов в чемпионате России. 

Таблица переходов РПЛ

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