Фролов перешел из "Оренбурга" в "Сочи"

"Сочи" пополнился еще одним новичком в преддверии дебюта в премьер-лиге. Как сообщает официальный Твиттер клуба, экс-вратарь "Оренбурга" Евгений Фролов подписал с южанами двухлетний контракт.

В сезоне-2018/19 31-летний голкипер провел 22 матча, пропустил 27 голов в чемпионате России.

Основной вратарь «Оренбурга» в минувшем сезоне (22 игры из 30), Евгений Фролов, подписал двухлетний контракт с нашим клубом. Добро пожаловать в Сочи, Женя! #СочиТрансферы pic.twitter.com/1H28bYJ3cN — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 28 июня 2019 г.

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