Объединение болельщиков "Спартака" "Фратария" опровергло информацию о том, что совет организации выразил доверие главе фан-клуба красно-белых Валентину Коршунову и объявил о сложении полномочий директора организации Александра Конева.
– Не читайте желтую прессу. Всегда используйте только достоверные источники . От имени "Фратрии" может говорить только "Фратрия" и их официальные аккаунты, – говорится в сообщении.
Ранее сайт supportersnews.ru опубликовал заявление, в котором говорилось о сложении полномочий Конева.
Не читайте жёлтую прессу. Всегда используйте только достоверные источники .
От имени Фратрии может говорить только ФРАТРИЯ и их официальные аккаунты.
– Фратрия (@fratria) 6 мая 2019 г.
Не читайте жёлтую прессу. Всегда используйте только достоверные источники .
От имени Фратрии может говорить только ФРАТРИЯ и их официальные аккаунты.