Совет объединения болельщиков "Спартака" "Фратрия" выразил доверие главе фан-клуба красно-белых Валентину Коршунову и объявил о сложении полномочий директора организации Александра Конева.

Коршунов занимал пост директора фан-клуба "Спартака" с лета 2015 года.

– В связи с заявлением "О потере доверия к директору официального Фан-клуба "Спартак" Москва Валентину Коршунову", опубликованном на сайте fratria.ru 26 апреля 2019 года, в минувшие выходные был собран Совет "Фратрии", на котором Валентину единогласно было выражено наше доверие. Более того, также единогласно, за необеспечение билетами на Северную трибуну на дерби с цска многим объединениям болельщиков "Спартака", принято решение о сложении полномочий директора "Фратрии" Александра Конева.

В виду того, что фанатское объединение "Фратрия" имеет прямой договор о продаже билетов с ФК "Спартак" и оборудование для их печати, для нас остается непонятным факт того, что часть активных болельщиков, обратившихся во "Фратрию", не получили возможности посетить Трибуну Б на игре с ЦСКА.

Также выражаем свое недоумение условиями, выдвинутыми при организации встречи, результатом которой стало заявление, обнародованное 26 апреля на сайте fratria.ru, - говорится в сообщении на сайте supportersnews.ru.