Камоцци: «Гегемония «Зенита» будет продолжаться, пока другие клубы не разберутся в себе»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал «СЭ» победу «Зенита» над красно-белыми (3:2) в матче 26 тура РПЛ. Этот результат позволил сине-бело-голубым досрочно стать чемпионами России.

«Абсолютно заслуженное чемпионство «Зенита». Их гегемония будет продолжаться, пока другие клубы не разберутся в себе и не поймут, что делать, чтобы преодолеть петербуржцев. На сегодняшний день я вижу много путаницы в российских клубах», — сказал Камоцци «СЭ».

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» с 49 очками опустился на 4-е место.