Артига: «Да, задержки зарплат в «Химках» есть, но нам сказали, что проблема будет решаться»

Главный тренер «Химок» Франк Артига на пресс-конференции после матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1) прокомментировал задержки зарплат игрокам подмосковной команды.

«Каждый день после тренировок могу лишь благодарить игроков за их работу. Хотелось бы показывать футбол более высокого уровня, однако в нынешних условиях набранные нами 20 очков — почти чудо. Да, задержки есть. Но нам сказали, что проблема будет решаться, и мы доверяем руководству, в противном случае, футболисты уже пошли бы по домам», — приводит слова Артиги пресс-служба «Химок».

В четверг, 13 марта, «СЭ» сообщил, что задолженность руководства подмосковного клуба перед футболистами составляет три месяца, кроме того игроки ни разу не получали премиальные в сезоне-2024/25.

«Химки» с 20 очками после 21 тура занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.