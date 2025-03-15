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Артига: «Да, задержки зарплат в «Химках» есть, но нам сказали, что проблема будет решаться»

Главный тренер «Химок» Артига подтвердил информацию о задержках зарплаты
Даниил Аршавский

Главный тренер «Химок» Франк Артига на пресс-конференции после матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1) прокомментировал задержки зарплат игрокам подмосковной команды.

«Каждый день после тренировок могу лишь благодарить игроков за их работу. Хотелось бы показывать футбол более высокого уровня, однако в нынешних условиях набранные нами 20 очков — почти чудо. Да, задержки есть. Но нам сказали, что проблема будет решаться, и мы доверяем руководству, в противном случае, футболисты уже пошли бы по домам», — приводит слова Артиги пресс-служба «Химок».

В четверг, 13 марта, «СЭ» сообщил, что задолженность руководства подмосковного клуба перед футболистами составляет три месяца, кроме того игроки ни разу не получали премиальные в сезоне-2024/25.

«Химки» с 20 очками после 21 тура занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://t.me/fchimki97/10166
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Футбол
РПЛ
ФК Химки
Франк Артига
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
4
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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