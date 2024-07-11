Артига: «Мостовой был очень хорошим игроком. Но Карпин — легенда ла лиги»
Главный тренер «Химок» испанец Франк Артига в интервью «СЭ» сравнил Валерия Карпина и Александра Мостового, выступавших в ла лиге.
— Вы же следили за РПЛ в прошлом сезоне. Есть тренер, работа которого вас восхитила?
— Я бы прежде всего выделил Валерия Карпина. Его «Ростов» играет в испанском стиле, агрессивно. Работа Карпина мне очень нравится.
Конечно, помню его как игрока. Он здорово проявил себя в «Сельте», «Реал Сосьедад», «Валенсии». У него в Испании по-прежнему большой авторитет. Полузащитник с характером. Харизмой. Всегда заточенный на результат. Был очень неуступчив в борьбе.
— Кого в Испании считают более сильным футболистом — Валерия Карпина или Александра Мостового?
— Карпина. Если вы спросите болельщиков «Сельты», то они назовут Александра Мостового. Но если рассматривать в целом ла лигу, то Валерий котируется выше. Мостовой был очень хорошим футболистом, многое сделал для клуба из Виго. Но Карпин — это действительно легенда чемпионата Испании!
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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|0-0
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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|0-0
|0
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -