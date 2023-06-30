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Жиго раскрыл детали диалога с Заремой Салиховой перед уходом из «Спартака»

Руслан Минаев
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Самюэль Жиго.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-защитник «Спартака» Самюэль Жиго раскрыл детали диалога с Заремой Салиховой, супругой бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна, перед переходом в «Марсель».

«Я с ней пересекался, кажется, на моей последней игре за «Спартак». Тогда удалось поговорить. Она сказала: спасибо за все, что ты дал «Спартаку». Хороший был разговор. Я тоже пожелал ей всего наилучшего», — цитирует Жиго Sport24.

Защитник добавил, что Салихову больше видели в прессе, чем в команде.

Жиго перешел в «Марсель» летом прошлого года. С московским клубом француз становился обладателем Кубка России.

В текущем сезоне за «провансальцев» 29-летний защитник провел во всех турнирах 33 матча, в которых отличился двумя голами и двумя результативными передачами.

Источник: Sport24
Самюэль Жиго
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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