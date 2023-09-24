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24 сентября, 23:56

Форвард «Ростова» Комличенко выбыл из строя из-за мышечной травмы

Алина Савинова
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что нападающий команды Николай Комличенко пропустит матч 10-го тура РПЛ с «Уралом» из-за мышечного повреждения.

«Комличенко с повреждением. Учитывая сроки восстановления, к следующему матчу, думаю, готов не будет. У него мышечная травма», — цитирует Карпина Telegram-канал ростовского клуба.

24 сентября «Ростов» дома сыграл вничью с ЦСКА в рамках 9-го тура РПЛ (3:3). Комличенко не был заявлен на эту игру и матч с «Рубином» в FONBET Кубке России (1:1).

«Ростов» с 9 очками находится на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Матч команды с «Уралом» в рамках 10-го тура РПЛ пройдет 29 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://t.me/fcrostov_official/15726
Валерий Карпин
Николай Комличенко
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
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П
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Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Маркус Вендел

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 6 1 2
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