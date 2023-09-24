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24 сентября, 23:53

Деменко назвал неожиданной победу «Локомотива» над «Зенитом»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко отреагировал на результат матча между командой из Санкт-Петербурга и «Локомотивом» в 9-м туре РПЛ (1:2).

«Неожиданный результат. И до матча неожиданный. Я все-таки говорил, что «Зенит» будет бороться за победу, зная, что и «Краснодар» может победить. Поэтому для меня однозначным фаворитом был «Зенит». Ну в первом тайме «Зенит» действительно контролировал игру и мог забить не только первый мяч, но и второй. «Локомотив», конечно, тоже мог сравнять, когда Баринов бил и добивал. Но, в любом случае, не знаю, что там в раздевалке сказал Галактионов и какие эмоции были у ребят, но мы увидели совсем другой «Локомотив» во втором тайме», — приводит «Газета.Ru» слова Деменко.

«Зенит» с 17 очками расположился на 3-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники идут на 6-й позиции, имея в активе 15 очков.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/24/21355207.shtml?updated
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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