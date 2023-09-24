Деменко назвал неожиданной победу «Локомотива» над «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко отреагировал на результат матча между командой из Санкт-Петербурга и «Локомотивом» в 9-м туре РПЛ (1:2).

«Неожиданный результат. И до матча неожиданный. Я все-таки говорил, что «Зенит» будет бороться за победу, зная, что и «Краснодар» может победить. Поэтому для меня однозначным фаворитом был «Зенит». Ну в первом тайме «Зенит» действительно контролировал игру и мог забить не только первый мяч, но и второй. «Локомотив», конечно, тоже мог сравнять, когда Баринов бил и добивал. Но, в любом случае, не знаю, что там в раздевалке сказал Галактионов и какие эмоции были у ребят, но мы увидели совсем другой «Локомотив» во втором тайме», — приводит «Газета.Ru» слова Деменко.

«Зенит» с 17 очками расположился на 3-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники идут на 6-й позиции, имея в активе 15 очков.