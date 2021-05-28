Форвард «Локомотива» Смолов показал, как прыгает в море с яхты
21:24
Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов в своем Instagram показал, как прыгает в море с яхты.
На видео форвард с большой высоты прыгает в воду.
«Упс, я снова это сделал», — подписал ролик футболист.
Напомним, 31-летний нападающий не попал в расширенный состав сборной России на Евро-2020. В прошлом сезоне он провел 21 игру в Тинькофф РПЛ, отметившись 7 голами и 3 результативными передачами. Вместе с «Локомотивом» Смолов занял 3-е место в турнирной таблице.
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