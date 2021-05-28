Оздоев интересен «Динамо»
21:20
По информации «СЭ», «Динамо» хочет подписать полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.
Контракт 28-летнего хавбека с питерцами закончится через год.
Оздоев — трехкратный чемпион России в составе «Зенита», за который он выступает с 2018 года. В прошедшем сезоне он провел за сине-бело-голубых 35 матчей, отдал 5 голевых передач.
(Севастиан Терлецкий)
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