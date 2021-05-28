Оздоев интересен «Динамо»

По информации «СЭ», «Динамо» хочет подписать полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.

Контракт 28-летнего хавбека с питерцами закончится через год.

Оздоев — трехкратный чемпион России в составе «Зенита», за который он выступает с 2018 года. В прошедшем сезоне он провел за сине-бело-голубых 35 матчей, отдал 5 голевых передач.

(Севастиан Терлецкий)