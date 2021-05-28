Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Оздоев интересен «Динамо»

21:20
Магомед Оздоев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед Оздоев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

По информации «СЭ», «Динамо» хочет подписать полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.

Контракт 28-летнего хавбека с питерцами закончится через год.

Оздоев — трехкратный чемпион России в составе «Зенита», за который он выступает с 2018 года. В прошедшем сезоне он провел за сине-бело-голубых 35 матчей, отдал 5 голевых передач.

(Севастиан Терлецкий)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Кожевников поделился ожиданиями от матча Россия — Швейцария на ЧМ-2021
Видео: Как изменит жизнь Венера в Близнецах с 28 мая по июнь
Чернокожая охранница разбила блогеру лицо в кровь за слово "ниггер"
Сочи напролет: Путин и Лукашенко поймали Запад на двойных стандартах

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы