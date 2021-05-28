Роман Бабаев: «Если бы запросы Мухина были неадекватными, он бы в ЦСКА не перешел»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» прокомментировал информацию СМИ о том, что зарплата полузащитника Максима Мухина увеличится в армейском клубе в 30 раз по сравнению с «Локомотивом».

— Некоторые футбольные люди критиковали Мухина за его решение покинуть «Локомотив» из-за гораздо более выгодного личного контракта в ЦСКА. Илья Геркус, например, считает, что игрок поступил неуважительно, непатриотично по отношению к «Локо».

— Абсолютно некорректно говорить о том, чего не знаешь. Поверьте мне, Максим мог получить гораздо более выгодные финансовые условия в других клубах по сравнению с ЦСКА. Его выбор был осознанным. При этом, наверное, нужно заметить, что Максим не является воспитанником «Локомотива». Он относительно недавно попал в этот клуб.

Более того, несколько лет назад Максим находился на просмотре у нас. Однако, к сожалению, по определенным обстоятельствам, связанным с действиями его предыдущего агента, не получилось договориться. Мы уже тогда хотели его приобрести и обозначили свою позицию. Но не сложилось. Так что обвинения в отсутствии у Максима патриотизма к «Локомотиву» абсолютно беспочвенные! Футболисты переходят из клуба в клуб. Я бы еще понял подоплеку таких разговоров, если бы, к примеру, Акинфеев сейчас перешел в «Спартак». Но здесь не та история. Так что я абсолютно не согласен с оценкой Ильи Геркуса. Это игра на публику — не более того.

— Тем не менее в прессе писали, что зарплата Мухина увеличится в ЦСКА чуть ли не в 30 раз...

— Легко говорить со стороны, когда не знаешь всех деталей. Но поверьте, что это не так. Абсолютно не так! Если бы запросы были неадекватными, трансфера бы не случилось. Вы сами прекрасно знаете политику ЦСКА в отношении зарплатной ведомости игроков. Мы бы просто не пошли на такой шаг. Конечно, финансовая составляющая в таких переходах важна. Не стоит тут лукавить и говорить, что Максим оказался у нас только из-за большой любви к ЦСКА. Да, зарплата имела значение. Но она не ставилась в данном случае во главу угла. Были личные встречи, общение, мы объясняли, как видим будущее этого игрока в нашем клубе.

(Виталий Айрапетов)