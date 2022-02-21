Агент Кутепова назвал деликатным вопрос о будущем игрока в «Спартаке»

Агент Дамиано Драго, представляющий интересы защитника «Спартака» Ильи Кутепова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем игрока красно-белых в клубе.

«Очень жаль, но ничего не могу сказать по поводу будущего Кутепова. Это довольно деликатный момент. Работа идет, но в каком направлении, я не могу разглашать. Но в клубе сейчас все хорошо. «Спартак» — это вообще невероятный, большой клуб», — сказал Драго «СЭ».

На данный момент 28-летний российский футболист восстанавливается после травмы.

В текущем сезоне Кутепов провел 3 матча за «Спартак» в РПЛ, а также 3 игры в ФНЛ за вторую команду.