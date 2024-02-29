Колумбийский форвард «Краснодара» назвал три самые главные для него вещи в России

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» назвал вещи, которые ему нравятся в России.

«Я не так много видел страну за пределами Краснодара. Во-первых, отмечу людей и их отношение ко мне. Заботу и доброту. Второе — это еда. Просто обожаю местные рестораны. И третье — скромность. Скромность города, людей в нем, культура общения. Я сам из небольшого города, и мне близко такое поведение. Возможно, теплый климат делает и людей немного теплее», — сказал Кордоба «СЭ».

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне 30-летний форвард провел за «быков» 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.