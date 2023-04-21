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Сегодня, 13:15

Илья Садыгов: «Гогниев не заслужил столько грязи и хейта»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев.
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Форвард «Химок» Илья Садыгов в интервью «СЭ» прокомментировал вклад Спартака Гогниева в команду. Он считает, что тренер не заслужил столько критических комментариев в свой адрес.

— Столько тренерских перестановок, как в этом сезоне, в твоей карьере еще не было. С кем в «Химках» работалось комфортнее всего?

— Мне многое дал Гогниев — наверное, даже больше, чем все прошлые тренеры. Он же сам был нападающим, поэтому объяснял многие тонкости игры в атаке, постоянно что-то советовал. Но главное — придал уверенность. Работать с ним — огромная честь. Всегда буду ему благодарен за этот период в «Химках», хоть он и получился тяжелым.

— Гогниев, чьи эмоции мы видим в каждом матче, и Гогниев в тренировочном процессе — два разных человека?

— Скажу так: этот человек не заслужил столько грязи, которую на него вылили. Если бы вы находились с ним в одном коллективе, ежедневно работали вместе и общались, то сказали бы: вот это классный мужик, от души!

Да, были неприятные ситуации, которые попали в публичное поле. Это в любом случае неправильно, я никого не оправдываю. Просто поймите: Гогниев так себя повел не потому, что он такой человек, а из-за ситуаций, которые спровоцировали эмоции. Повторюсь, он не заслужил столько хейта.

Гогниев возглавлял клуб с сентября 2022 года. Свой пост он покинул 3 апреля. На данный момент «Химки» возглавляет Андрей Талалаев.

Илья Садыгов. «Если Юран намекал на меня, пусть скажет это в лицо». Илья Садыгов — о влиянии отца, Гогниеве и хейте
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Илья Садыгов
4
2
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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