Агент Дриусси опроверг переход футболиста в «Ривер Плейт» летом

Эрнан Берман, агент нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, 29 марта в интервью Sport24 прокомментировал возможный переход клиента в «Ривер Плейт».

«Это неправда, что Дриусси вернется летом в «Ривер Плейт». Пока он остается в «Зените». На данный момент нам не поступало предложений по нему от других клубов», — сказал Берман.

Ранее 25-летний аргентинец во время общения с болельщиками в соцсетях заявил, что летом вернется в Аргентину.

Дриусси, который перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» в 2017 году за 15 миллионов евро, в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ провел 11 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал результативную передачу.