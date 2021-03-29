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Агент Дриусси опроверг переход футболиста в «Ривер Плейт» летом

17:12
Себастьян Дриусси. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Себастьян Дриусси. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Эрнан Берман, агент нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, 29 марта в интервью Sport24 прокомментировал возможный переход клиента в «Ривер Плейт».

«Это неправда, что Дриусси вернется летом в «Ривер Плейт». Пока он остается в «Зените». На данный момент нам не поступало предложений по нему от других клубов», — сказал Берман.

Ранее 25-летний аргентинец во время общения с болельщиками в соцсетях заявил, что летом вернется в Аргентину.

Дриусси, который перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» в 2017 году за 15 миллионов евро, в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ провел 11 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-03-29-agent-nepravda-chto-driussi-vernetsya-v-river-pleyt-poka-nam-ne-postupalo-predlozheniy-po-nemu-ot-drugikh-klubov

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