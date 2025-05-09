Футбол
9 мая, 17:30

Экс-тренер академии «Динамо»: «Тюкавин и Гладышев могли бы отлично играть в паре»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший тренер академии «Динамо» Филипп Соколинский считает, что Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин совместимы на поле.

— Вы ожидали, что этой весной Ярослава так прорвет в РПЛ?

— Поначалу он выходил на замену минут на 15-20. И мне нравилось, как он играл в отведенный ему отрезок времени. У него ведь всегда были моменты, причем когда мяч был уже под его левой ногой. Наверное, сказывалось волнение, давила ответственность. А сейчас он уже играет так, как будто ему 25 лет и он пять сезонов провел в РПЛ! Все делает гораздо спокойнее.

— А правая нога у него, что называется, для ходьбы?

— Такая тенденция. Вообще, правши играют левой ногой лучше, чем левши — правой. Глади вписывается в эту закономерность. Правая у него... Ну не то чтобы для ходьбы. Он ею может себе подыграть, но решить эпизод уже сложно.

— В следующем сезоне Тюкавин вернется в строй. Совместимы ли они на поле с Гладышевым? Не будут ли друг другу мешать или мы получим суперсвязку форвардов в РПЛ?

— Ярик универсален. Может и на фланге сыграть, и в центре. Все от схемы зависит, от тренера. Возможно, новый наставник будет играть с тремя центральными защитниками и двумя номинальными центрфорвардами.

Еще и Косте надо поправиться. Желаем ему здоровья! Ну и хочется, чтобы Глади не сбавлял обороты. Не останавливался. Тогда у руководителей «Динамо» появится приятная головная боль: вот у нас есть два своих классных нападающих, зачем кого-то покупать?

Ведь Йоканович целый год мариновал Костю на лавке. Думал над приобретением иностранца. Потом уже, после ухода Йокановича, Тюкавин провел сильный отрезок, вышел на ведущие роли. Так что в целом, мне кажется, Тюкавин и Гладышев могли бы и в паре отлично взаимодействовать.

А если бы еще и Захарян вернулся, представляете, какое трио в атакующей группе «Динамо» мы бы получили? Захарян — Тюкавин — Гладышев!

Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев и&nbsp;Александр Кокорин.«Тюкавин — самый талантливый. А Ярика и Кокорина поставлю на третье место». Гладышев — лучший весной в РПЛ

Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
Ярослав Гладышев
«Факел» показал, как проходит реабилитация Дзиова после операции

Экс-тренер академии «Динамо»: «Говорил Тюкавину: «Не равняйся на Кокорина!»
