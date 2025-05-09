Экс-тренер академии «Динамо»: «Тюкавин и Гладышев могли бы отлично играть в паре»
Бывший тренер академии «Динамо» Филипп Соколинский считает, что Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин совместимы на поле.
— Вы ожидали, что этой весной Ярослава так прорвет в РПЛ?
— Поначалу он выходил на замену минут на 15-20. И мне нравилось, как он играл в отведенный ему отрезок времени. У него ведь всегда были моменты, причем когда мяч был уже под его левой ногой. Наверное, сказывалось волнение, давила ответственность. А сейчас он уже играет так, как будто ему 25 лет и он пять сезонов провел в РПЛ! Все делает гораздо спокойнее.
— А правая нога у него, что называется, для ходьбы?
— Такая тенденция. Вообще, правши играют левой ногой лучше, чем левши — правой. Глади вписывается в эту закономерность. Правая у него... Ну не то чтобы для ходьбы. Он ею может себе подыграть, но решить эпизод уже сложно.
— В следующем сезоне Тюкавин вернется в строй. Совместимы ли они на поле с Гладышевым? Не будут ли друг другу мешать или мы получим суперсвязку форвардов в РПЛ?
— Ярик универсален. Может и на фланге сыграть, и в центре. Все от схемы зависит, от тренера. Возможно, новый наставник будет играть с тремя центральными защитниками и двумя номинальными центрфорвардами.
Еще и Косте надо поправиться. Желаем ему здоровья! Ну и хочется, чтобы Глади не сбавлял обороты. Не останавливался. Тогда у руководителей «Динамо» появится приятная головная боль: вот у нас есть два своих классных нападающих, зачем кого-то покупать?
Ведь Йоканович целый год мариновал Костю на лавке. Думал над приобретением иностранца. Потом уже, после ухода Йокановича, Тюкавин провел сильный отрезок, вышел на ведущие роли. Так что в целом, мне кажется, Тюкавин и Гладышев могли бы и в паре отлично взаимодействовать.
А если бы еще и Захарян вернулся, представляете, какое трио в атакующей группе «Динамо» мы бы получили? Захарян — Тюкавин — Гладышев!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2