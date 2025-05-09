Футбол
9 мая, 17:45

Экс-тренер академии «Динамо»: «Говорил Тюкавину: «Не равняйся на Кокорина!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Константин Тюкавин и Александр Кокорин,.
Фото Александр Федоров, Алексей Иванов, «СЭ»

Бывший тренер академии «Динамо» Филипп Соколинский в интервью «СЭ» сравнил талантливых нападающих бело-голубых разных лет.

— А можете расставить по уровню таланта четырех нападающих «Динамо»: Кокорин, Смолов, Тюкавин, Гладышев?

— Тюкавин — на первом месте. Тут у меня вообще никаких сомнений нет! И по уровню таланта, по потенциалу, по трудолюбию он всех превосходит. Настоящий профессионал, без всех этих гулянок и так далее.

— Не гулял?

— Нет. Обошел все эти истории стороной. И сейчас уже в таком возрасте стал папой. Хороший момент для него.

— Кто на втором месте?

— Кокорин. Но, увы, не раскрыл свой потенциал. Мы же помним, как он играл в детстве, какие большие надежды подавал. Но так нигде свой талант и не реализовал. Ни в «Динамо», ни в «Зените». А потенциал-то бешеный! Но Александр почему-то все время больше играл в подыгрыше. А не брал на себя.

У Тюкавы, кстати, Кокора был кумиром. И я Косте говорил: «Пожалуйста, не надо на него равняться! Ни по футбольным моментам, ни по быту». Советовал Косте больше брать игру на себя. То же самое ему говорил и Андрей Воронин, который работал у Шварца тренером по нападающим: «Будь смелее. Наглее. Тогда будешь забивать больше Кокорина. Причем в разы!»

— Смолов — третий?

— Федя, возможно, был менее талантлив, чем Кокора. Но вот он как раз свой потенциал раскрыл на все сто. Поиграл в топовых российских клубах. Выступал в Испании. Так что... Нет, давайте так: Тюкавин — на первом месте, Смолов — второй, а третье делят у меня Глади и Кокора.

Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев и&nbsp;Александр Кокорин.«Тюкавин — самый талантливый. А Ярика и Кокорина поставлю на третье место». Гладышев — лучший весной в РПЛ

Александр Кокорин
Константин Тюкавин
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
Ярослав Гладышев
  • - Говорил мне папа "Не ходи по злачным заведениям!" - А ты ходил? - Ходил. - ЧТо видел? - Папу.

    09.05.2025

  • lvb

    "Оналитека", опять гонишь фуфло))? Смотрим стату Ленивого по указанному тобой временному промежутку) 11/12-13/14. 11/12. 29 игр, 4+1 12/13. 22 игры, 10+3 13/14. 22 игры, 10+5. Итого. 73 игры,24+9 Это цифры топового ЦФ? Не смеши мои тапки). Уровень ЦФ это соотношение игр и забитых голов+ассисты. Незабивной ЦФ в топ-клубах НИКОМУ не нужен. Это всяким "Факелам" нужны Ильины с Каштановыми, могущие хотя бы цепляться за мяч впереди). А у Ленивого 10 голов за сезон в РПЛ-предел! То что тебе что-то там когда-то вроде как нравилось.. к делу не пришьешь. Прав тренер,Тюка более продуктивен чем Кока. Сынку, из тебя "оналитег" поганый, не лезь туда, где ты голимый нуб)

    09.05.2025

  • analytica

    Я помню как он играл в своих испанских матчах. Против Реала он вышел как джокер, там никто не ожидал, что это чудо в перьях сможет открыться и пробить по воротам. После того, как это произошло во второй раз, его стали опекать, и больше он в Испании никогда и ничего не показал.

    09.05.2025

  • analytica

    Тюкавин круче Кокорина? Тут расчет на то, что у россиян, даже болельщиков футбола нет памяти от слова совсем. На самом деле Кокорин в 2012-2014 показывал такой футбол, какой Тюкавину не дано показать в принципе. Особенно хорош Кокорин был в Динамо в сезоне 2012-2013, играя в связке с Ворониным и Кураньи. Коко сгубил контракт 5 млн евро в год, который его агент выбил ему в конце 2014. Тогда Коко сыграл ключевую роль в выходе Динамо в плей-офф ЛЕ, а Черчесов назвал его лучшим форвардом, какого он тренировал в своей карьере. И человек решил, что жизнь удалась. Потом был у него рецидив хорошей игры в Зените при Манчини, который сравнивал его с Иммобиле. Но весной 2018 в ответной игре с Лейпцигом Коко порвал кресты. Лечился он год и на прежний уровень уже никогда не вышел. Если не считать, конечно, прицельный удар стулом по голове чиновника.

    09.05.2025

  • Vorlod

    самое смешное ,что забил он только Реалу и Барселоне

    09.05.2025

  • П_о_в_а_р

    Отличный совет

    09.05.2025

  • Горын

    Понеслось. У Батракова и Кисляка жопы в засосах, вылизаны до блеска. СЭ переключается на Гладышева.

    09.05.2025

  • A1eksey

    Жаль, Коко реально по потенциалу мега крут был. Я понимаю сейчас бы эти таланты скучали без лч и сборной... но в те годы то...

    09.05.2025

  • A1eksey

    потому что наши суперталанты, получив первую зп с кучей нулей, считают, что жизнь удалась, можно больше не напрягаться.

    09.05.2025

  • ivan haritonov

    может у Кокоры талант жить красиво без напряга , вполне раскрылся тогда

    09.05.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    ...будь Сапоговым!)_

    09.05.2025

  • Вячеслав Правдорубов

    Никто пока из этих "суперталантов" ничего стоящего не достиг, а упоминание о Испании "Смолова" ничего кроме усмешки не вызывает, как и "Итальянский вояж Кока", ещё год назад таким же суперталантом у наших "футспецСМИ" был Захарян, а сейчас он никто !

    09.05.2025

    • Экс-тренер академии «Динамо»: «Тюкавин и Гладышев могли бы отлично играть в паре»

    Тренер юношеской сборной России: «Поначалу Гладышеву не хватало «физики»
