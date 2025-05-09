Экс-тренер академии «Динамо»: «Говорил Тюкавину: «Не равняйся на Кокорина!»
Бывший тренер академии «Динамо» Филипп Соколинский в интервью «СЭ» сравнил талантливых нападающих бело-голубых разных лет.
— А можете расставить по уровню таланта четырех нападающих «Динамо»: Кокорин, Смолов, Тюкавин, Гладышев?
— Тюкавин — на первом месте. Тут у меня вообще никаких сомнений нет! И по уровню таланта, по потенциалу, по трудолюбию он всех превосходит. Настоящий профессионал, без всех этих гулянок и так далее.
— Не гулял?
— Нет. Обошел все эти истории стороной. И сейчас уже в таком возрасте стал папой. Хороший момент для него.
— Кто на втором месте?
— Кокорин. Но, увы, не раскрыл свой потенциал. Мы же помним, как он играл в детстве, какие большие надежды подавал. Но так нигде свой талант и не реализовал. Ни в «Динамо», ни в «Зените». А потенциал-то бешеный! Но Александр почему-то все время больше играл в подыгрыше. А не брал на себя.
У Тюкавы, кстати, Кокора был кумиром. И я Косте говорил: «Пожалуйста, не надо на него равняться! Ни по футбольным моментам, ни по быту». Советовал Косте больше брать игру на себя. То же самое ему говорил и Андрей Воронин, который работал у Шварца тренером по нападающим: «Будь смелее. Наглее. Тогда будешь забивать больше Кокорина. Причем в разы!»
— Смолов — третий?
— Федя, возможно, был менее талантлив, чем Кокора. Но вот он как раз свой потенциал раскрыл на все сто. Поиграл в топовых российских клубах. Выступал в Испании. Так что... Нет, давайте так: Тюкавин — на первом месте, Смолов — второй, а третье делят у меня Глади и Кокора.
