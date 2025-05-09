«Факел» показал, как проходит реабилитация Дзиова после операции

«Факел» опубликовал в своем Telegram-канале видео, как перенесший операцию защитник Максим Дзиов занимается на беговой дорожке.

«Макс Дзиов проходит первичную реабилитацию в Москве. Как думаете, куда идет наш защитник? Вариант «на поправку», конечно же, принимается», — говорится в сообщении воронежского клуба.

23-летний футболист получил перелом левой голени со смещением обломков в матче 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2). 1 мая ему сделали операцию в Казани. «СЭ» сообщал, что защитник будет восстанавливаться от 6 до 8 месяцев.

В нынешнем сезоне Дзиов провел 23 матча за воронежцев во всех турнирах.