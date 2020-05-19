Филипп Киркоров назвал сына в честь сына Ивана Саенко

Бывший нападающий сборной России Иван Саенко рассказал, что поп-певец Филипп Киркоров назвал своего сына Мартином в честь его старшего сына.

— Я тренировал его детей? Это Филипп так сказал. Ну вообще мы давно дружим, познакомились как раз после чемпионата Европы, — сказал Саенко в интервью YouTube-каналу «Поз и Кос». — И практически все время на связи. В 2010-2011 году был в Дубае вместе с семьей, и он улетал в Москву. Он увидел моего старшего сына. Когда мы летели в самолете, он сказал: «Вань, у меня будет ребенок». Я еще так посмотрел на него... И говорит: «Мартином назову». Я посмеялся: «Я тебе не верю». И потом у него ребенок появился, он мне набрал и говорит: «Я ж тебе обещал».