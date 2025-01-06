Филатов — о «Локомотиве»: «Если состав сохранится, будет полегче»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о составе команды.

«Я думаю, что если состав сохранится, будет немного полегче. Ребята набрались опыта. Посмотрим. Жизнь покажет», — сказал Филатов «СЭ».

По итогам первой части сезона «Локомотив» замыкает пятерку лидеров турнирной таблицы РПЛ с 35 очками.