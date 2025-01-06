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Сегодня, 14:07

Филатов считает, что «Локомотив» не сможет серьезно усилиться в 2025 году

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о зимней трансферной кампании.

— Насколько клуб будет активным на трансферном рынке этой зимой?

— Думаю, что серьезных покупок... нет. Вряд ли мы сможем в этом году усилиться.

— Это вопрос средств?

— Вопрос средств, да.

— Скорее, нужно кого-то продать, чтобы купить?

— Тут [вопрос] куда продавать. Если в Европу, в хороший серьезный клуб. Но продавать на нашем рынке, это мое мнение, не то что нет смысла, но я бы, например, не продавал. А куда-то в хороший клуб — конечно, продали бы, — сказал Филатов «СЭ».

По итогам первой части сезона «Локомотив» замыкает пятерку лидеров турнирной таблицы РПЛ с 35 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Филатов
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
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