Фигуристка Медведева рассказала, почему болеет за «Динамо»

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему поддерживает «Динамо».

«Есть такое соревнование — Кубок Первого канала. И вот сделали новые соревнования — нужно было выбрать цвет команды: красный или синий. Сказали: выбирай. Я такая: красный. Мне отвечают: ха, неправильно, красный уже занят! Я говорю: ладно, давайте синий. И с синим пошли. Раз проиграли, два проиграли. И вот — «Динамо», — сказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В этом сезоне «Динамо» набрало 17 очков и занимает 8-е место в РПЛ после 11 туров.

В следующем матче бело-голубые сыграют в гостях с «Локомотивом» 21 октября.

Медведева — о победе «Динамо» над ЦСКА: «Кто следующий — «Спартак?»