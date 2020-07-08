Федун заявил, что Тедеско останется в «Спартаке» на следующий сезон

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что доверяет нынешнему наставнику команды Доменико Тедеско.

— Я встречался с Тедеско и сказал, что я в него верю, — отметил Федун. — Вы сами видели, что игра с «Локомотивом» была правильной. Останется ли Тедеско на следующий сезон? Да. (Севастиан Терлецкий)