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Федун заявил, что Тедеско останется в «Спартаке» на следующий сезон

8 июля 2020, 23:09
Доменико Тедеско. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что доверяет нынешнему наставнику команды Доменико Тедеско.

— Я встречался с Тедеско и сказал, что я в него верю, — отметил Федун. — Вы сами видели, что игра с «Локомотивом» была правильной. Останется ли Тедеско на следующий сезон? Да. (Севастиан Терлецкий)

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