Федун заявил, что Тедеско останется в «Спартаке» на следующий сезон
8 июля 2020, 23:09
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что доверяет нынешнему наставнику команды Доменико Тедеско.
— Я встречался с Тедеско и сказал, что я в него верю, — отметил Федун. — Вы сами видели, что игра с «Локомотивом» была правильной. Останется ли Тедеско на следующий сезон? Да. (Севастиан Терлецкий)
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