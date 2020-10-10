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Федун выразил соболезнования в связи со смертью Кулькова

11:55
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на смерть бывшего футболиста красно-белых Василия Кулькова.

— Василий Кульков навсегда останется в памяти красно-белых болельщиков самоотверженным бойцом и светлым, добрым человеком, — приводит пресс-служба «Спартака» слова Федуна. — Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Василия Сергеевича.

Кульков скончался на 54 году жизни сегодня, 10 октября в реанимации. Сегодня бывший футболист должен был перенести плановую операцию по онкологии.

За «Спартак» Кульков выступал с 1989 по 1991 год. Затем он вернулся в команду в 1995 году и отыграл за нее еще два сезона.

В составе «Спартака» он стал чемпионом СССР и России. Также он выигрывал серебряные и бронзовые медали. Также Кульков выступал за «Бенфику», «Порту», «Зенит» и «Крылья Советов».

За сборную России Василий провел 21 матч и стал автором пяти мячей.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-10-10-umer_vasiliy_kulkov/

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