Федун выразил соболезнования в связи со смертью Кулькова
Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на смерть бывшего футболиста красно-белых Василия Кулькова.
— Василий Кульков навсегда останется в памяти красно-белых болельщиков самоотверженным бойцом и светлым, добрым человеком, — приводит пресс-служба «Спартака» слова Федуна. — Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Василия Сергеевича.
Кульков скончался на 54 году жизни сегодня, 10 октября в реанимации. Сегодня бывший футболист должен был перенести плановую операцию по онкологии.
За «Спартак» Кульков выступал с 1989 по 1991 год. Затем он вернулся в команду в 1995 году и отыграл за нее еще два сезона.
В составе «Спартака» он стал чемпионом СССР и России. Также он выигрывал серебряные и бронзовые медали. Также Кульков выступал за «Бенфику», «Порту», «Зенит» и «Крылья Советов».
За сборную России Василий провел 21 матч и стал автором пяти мячей.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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