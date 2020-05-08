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Федун пробудет в больнице около недели

22:00
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Как стало известно «СЭ», лечащие врачи владельца «Спартака» Леонида Федуна, которому поставлен диагноз коронавирус, надеются, что акционер красно-белых сможет покинуть клинику примерно через 5-7 дней. Динамика положительная, Леонид Арнольдович чувствует себя удовлетворительно.

Напомним, официальный сайт десятикратных чемпионов России сообщил о госпитализации 64-летнего председателя совета директоров вчера.

«СЭ» желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!

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