Федун пробудет в больнице около недели

Как стало известно «СЭ», лечащие врачи владельца «Спартака» Леонида Федуна, которому поставлен диагноз коронавирус, надеются, что акционер красно-белых сможет покинуть клинику примерно через 5-7 дней. Динамика положительная, Леонид Арнольдович чувствует себя удовлетворительно.

Напомним, официальный сайт десятикратных чемпионов России сообщил о госпитализации 64-летнего председателя совета директоров вчера.

«СЭ» желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!