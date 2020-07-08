Федун объяснил выбор в пользу Шамиля Газизова

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему на должность генерального директора будет назначен Шамиль Газизов. О назначении гендиректора «Уфы» Федун объявил сегодня.

— Почему именно Газизов? А вы знаете, какие успехи у «Уфы»? Этот клуб при минимальном бюджете добивается хороших результатов, ведет правильную селекционную работу — это то, что нам необходимо, — сказал Федун. — После девальвации рубля и коронавируса наш клуб потерял 10-20 бюджета.

Будет ли «Спартак» в стесненных финансовых условиях? Сейчас все в них, кроме одного клуба. Но бюджет «Уфы» и «Спартака» отличается в пять-шесть раз, а результаты похожие. Значит наш потенциал в пять-шесть раз выше. О задачах Газизова — потом. Пока радуйтесь, что я вам первым дал инсайд. (Севастиан Терлецкий)