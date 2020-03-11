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Федун обсудит с Прядкиным допуск болельщиков на стадионы

18:04
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Владелец «Спартака» Леонид Федун проведет встречу с главой РПЛ Сергеем Прядкиным. Они обсудят допуск болельщиков на стадионы после введения ограничений на посещение массовых мероприятий в Москве из-за эпидемии коронавируса.

— Я этим вопросом не занимаюсь, — цитирует Федуна РБК. — Я пока ничего не знаю. Завтра у меня будет встреча с Прядкиным и по этому вопросу и у меня будет информация. Спасибо".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, ограничивающий посещение болельщиками массовых мероприятий. Количество участников не должно превышать 5 тысяч человек, включая фанатов. Запрет будет действовать до 10 апреля 2020 года.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5e68f5149a794717e76433d6?ruid=UET9A14y8zRdaSJjAwmxAg==

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