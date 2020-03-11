Федун обсудит с Прядкиным допуск болельщиков на стадионы

Владелец «Спартака» Леонид Федун проведет встречу с главой РПЛ Сергеем Прядкиным. Они обсудят допуск болельщиков на стадионы после введения ограничений на посещение массовых мероприятий в Москве из-за эпидемии коронавируса.

— Я этим вопросом не занимаюсь, — цитирует Федуна РБК. — Я пока ничего не знаю. Завтра у меня будет встреча с Прядкиным и по этому вопросу и у меня будет информация. Спасибо".



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, ограничивающий посещение болельщиками массовых мероприятий. Количество участников не должно превышать 5 тысяч человек, включая фанатов. Запрет будет действовать до 10 апреля 2020 года.