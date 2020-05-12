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Федун — о своем самочувствии: «Честно — не очень»

19:12
Владелец «Спартака» Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владелец «Спартака» Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, который на прошлой неделе был госпитализирован из-за заражения коронавирусом, рассказал о своем самочувствии. Он отметил, что не очень хорошо себя чувствует.

Владелец &laquo;Спартака&raquo; Леонид Федун.«Заболеть коронавирусом — это трагедия». Как поддерживают Федуна, попавшего в больницу

— Тогда скажите — как вы себя чувствуете? Мы переживаем.

— Честно — не очень, — сказал Федун «Комсомольской правде».

— Что можно вашим фанатам, «спартаковцам» передать?

— Да ничего не надо. Скажите, что я очень благодарен за слова поддержки, которые были. Поэтому постараюсь побыстрее выздороветь.

64-летний Федун был госпитализирован 7 мая. Он занимает 20-е место в списке богатейших бизнеменов России по версии Forbes.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/daily/27129/4215665/

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