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Федун не удовлетворен объяснениями арбитров матча «Спартак» — «Сочи»

21:16
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что недоволен объяснениями судей матча 1-го тура Тинькофф-РПЛ против «Сочи», сообщает ТАСС. Игра завершилась со счетом 2:2, в ворота «Спартака» были назначены 2 пенальти.

— Абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики, — цитирует ТАСС Федуна.

После матча Федун в интервью «СЭ» заявил о снятии клуба с розыгрыша чемпионата России. В понедельник руководитель проекта по внедрению системы ВАР в России Леонид Калошин, главный арбитр матча Василий Казарцев и ВАР Алексей Еськов прокомментировалии спорные моменты встречи.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9177259

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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