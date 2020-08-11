Федун не удовлетворен объяснениями арбитров матча «Спартак» — «Сочи»
21:16
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что недоволен объяснениями судей матча 1-го тура Тинькофф-РПЛ против «Сочи», сообщает ТАСС. Игра завершилась со счетом 2:2, в ворота «Спартака» были назначены 2 пенальти.
— Абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики, — цитирует ТАСС Федуна.
После матча Федун в интервью «СЭ» заявил о снятии клуба с розыгрыша чемпионата России. В понедельник руководитель проекта по внедрению системы ВАР в России Леонид Калошин, главный арбитр матча Василий Казарцев и ВАР Алексей Еськов прокомментировалии спорные моменты встречи.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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