Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что недоволен объяснениями судей матча 1-го тура Тинькофф-РПЛ против «Сочи», сообщает ТАСС. Игра завершилась со счетом 2:2, в ворота «Спартака» были назначены 2 пенальти.

— Абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики, — цитирует ТАСС Федуна.

После матча Федун в интервью «СЭ» заявил о снятии клуба с розыгрыша чемпионата России. В понедельник руководитель проекта по внедрению системы ВАР в России Леонид Калошин, главный арбитр матча Василий Казарцев и ВАР Алексей Еськов прокомментировалии спорные моменты встречи.