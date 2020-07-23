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Федун, Газизов и Тедеско подводят итоги. РПЛ могут расширить. Live — в 15.00

12:45

В четверг сразу два важных футбольных события — общее собрание РПЛ, где, в том числе, будет подниматься вопрос расширения лиги. А параллельно владелец «Спартака» Леонид Федун проводит встречи Доменико Тедеско и Шамилем Газизовым.

На них будут подводить итоги, обсуждать бюджет и трансферы клуба. Все это в прямом эфире в 15.00 обсудят Вячеслав Короткин, Дмитрий Зеленов и Наталья Юрина.

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