В четверг сразу два важных футбольных события — общее собрание РПЛ, где, в том числе, будет подниматься вопрос расширения лиги. А параллельно владелец «Спартака» Леонид Федун проводит встречи Доменико Тедеско и Шамилем Газизовым.

На них будут подводить итоги, обсуждать бюджет и трансферы клуба. Все это в прямом эфире в 15.00 обсудят Вячеслав Короткин, Дмитрий Зеленов и Наталья Юрина.