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Федотов в третий раз подряд победил «Спартак» и прервал 15-матчевую серию красно-белых

00:08
Владимир Федотов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Федотов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче 28-го тура чемпионата России «Сочи» на своем поле победил «Спартак» со счетом 1:0. Для главного тренера черноморцев Владимира Федотова этот успех стал уже третьим в четырех встречах с красно-белыми. Еще дважды он обыгрывал москвичей в должности главного тренера «Оренбурга»

Матчи Владимира Федотова против «Спартака»:

Дата

Клуб Федотова

Тренер «Спартака»

Город

Счет

Голы

28.07.2018

Оренбург

Массимо Каррера

Москва

0:1

Жиго

26.05.2019

Оренбург

Олег Кононов

Оренбург

2:0

Рикарду Алвеш, Кулишев

29.09.2019

Оренбург

Олег Кононов

Москва

2:1

Малых, Деспотович — Мельгарехо

11.07.2020

Сочи

Доменико Тедеско

Сочи

1:0

Маслов, в свои ворота

Итого: +3=0-1, мячи 5-2.

Также Федотов прервал многолетнюю успешную серию «Спартака» в противостоянии с клубами из Сочи. В 1990-х красно-белые позволили «Жемчужине» набрать всего два очка 14 встречах (в 1993-м в Сочи и в 1998-м в Москве), а в первом туре чемпионата-2019/20 одолели и одноименный с городом клуб — 1:0.

Матчи клубов из «Сочи» против «Спартака»:

Дата

Клуб

Город

Счет

Голы

28.03.1993

Жемчужина

Москва

0:3

Писарев, Карпин, Пятницкий

13.07.1993

Жемчужина

Сочи

2:2

Подружко, Богатырев — Бесчастных, Черенков

11.03.1994

Жемчужина

Сочи

1:3

В.Филимонов — Бесчастных, Карпин, Родионов

15.10.1994

Жемчужина

Москва

2:5

Богатырев, Чекунов — Писарев-2, Пятницкий, Онопко, Кечинов

17.06.1995

Жемчужина

Сочи

1:2

Проценко — Шмаров, Никифоров

29.07.1995

Жемчужина

Москва

0:6

Цымбаларь-2, Шмаров, Тихонов, Родионов, Аленичев

21.05.1996

Жемчужина

Сочи

1:3

Ионанидзе — Кечинов, Евсеев, Тихонов

24.07.1996

Жемчужина

Москва

0:2

Цымбаларь, Аленичев

16.03.1997

Жемчужина

Сочи

0:1

Ширко

16.07.1997

Жемчужина

Москва

0:2

Тихонов, Мир.Ромащенко

18.04.1998

Жемчужина

Москва

1:1

Зацепин — Тихонов

01.08.1998

Жемчужина

Сочи

1:4

Кутарба — Цымбаларь-2, Писарев, Ещенко, в свои ворота

23.06.1999

Жемчужина

Москва

0:4

Тихонов, Баранов, Юран, Кечинов

02.10.1999

Жемчужина

Сочи

3:7

Деменко, Зацепин, Мустафин — Робсон-3, Ширко-2, Титов, Тихонов

13.07.2019

Сочи

Москва

0:1

Жиго

11.07.2020

Сочи

Сочи

1:0

Маслов, в свои ворота

Итого: +1=2-13, мячи 13-46.

Сочи — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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