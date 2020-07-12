Федотов в третий раз подряд победил «Спартак» и прервал 15-матчевую серию красно-белых

В матче 28-го тура чемпионата России «Сочи» на своем поле победил «Спартак» со счетом 1:0. Для главного тренера черноморцев Владимира Федотова этот успех стал уже третьим в четырех встречах с красно-белыми. Еще дважды он обыгрывал москвичей в должности главного тренера «Оренбурга»

Матчи Владимира Федотова против «Спартака»:

Дата Клуб Федотова Тренер «Спартака» Город Счет Голы 28.07.2018 Оренбург Массимо Каррера Москва 0:1 Жиго 26.05.2019 Оренбург Олег Кононов Оренбург 2:0 Рикарду Алвеш, Кулишев 29.09.2019 Оренбург Олег Кононов Москва 2:1 Малых, Деспотович — Мельгарехо 11.07.2020 Сочи Доменико Тедеско Сочи 1:0 Маслов, в свои ворота

Итого: +3=0-1, мячи 5-2.

Также Федотов прервал многолетнюю успешную серию «Спартака» в противостоянии с клубами из Сочи. В 1990-х красно-белые позволили «Жемчужине» набрать всего два очка 14 встречах (в 1993-м в Сочи и в 1998-м в Москве), а в первом туре чемпионата-2019/20 одолели и одноименный с городом клуб — 1:0.

Матчи клубов из «Сочи» против «Спартака»:

Дата Клуб Город Счет Голы 28.03.1993 Жемчужина Москва 0:3 Писарев, Карпин, Пятницкий 13.07.1993 Жемчужина Сочи 2:2 Подружко, Богатырев — Бесчастных, Черенков 11.03.1994 Жемчужина Сочи 1:3 В.Филимонов — Бесчастных, Карпин, Родионов 15.10.1994 Жемчужина Москва 2:5 Богатырев, Чекунов — Писарев-2, Пятницкий, Онопко, Кечинов 17.06.1995 Жемчужина Сочи 1:2 Проценко — Шмаров, Никифоров 29.07.1995 Жемчужина Москва 0:6 Цымбаларь-2, Шмаров, Тихонов, Родионов, Аленичев 21.05.1996 Жемчужина Сочи 1:3 Ионанидзе — Кечинов, Евсеев, Тихонов 24.07.1996 Жемчужина Москва 0:2 Цымбаларь, Аленичев 16.03.1997 Жемчужина Сочи 0:1 Ширко 16.07.1997 Жемчужина Москва 0:2 Тихонов, Мир.Ромащенко 18.04.1998 Жемчужина Москва 1:1 Зацепин — Тихонов 01.08.1998 Жемчужина Сочи 1:4 Кутарба — Цымбаларь-2, Писарев, Ещенко, в свои ворота 23.06.1999 Жемчужина Москва 0:4 Тихонов, Баранов, Юран, Кечинов 02.10.1999 Жемчужина Сочи 3:7 Деменко, Зацепин, Мустафин — Робсон-3, Ширко-2, Титов, Тихонов 13.07.2019 Сочи Москва 0:1 Жиго 11.07.2020 Сочи Сочи 1:0 Маслов, в свои ворота

Итого: +1=2-13, мячи 13-46.