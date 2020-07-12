Федотов в третий раз подряд победил «Спартак» и прервал 15-матчевую серию красно-белых
В матче 28-го тура чемпионата России «Сочи» на своем поле победил «Спартак» со счетом 1:0. Для главного тренера черноморцев Владимира Федотова этот успех стал уже третьим в четырех встречах с красно-белыми. Еще дважды он обыгрывал москвичей в должности главного тренера «Оренбурга»
Матчи Владимира Федотова против «Спартака»:
|
Дата
|
Клуб Федотова
|
Тренер «Спартака»
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
28.07.2018
|
Оренбург
|
Массимо Каррера
|
Москва
|
0:1
|
Жиго
|
26.05.2019
|
Оренбург
|
Олег Кононов
|
Оренбург
|
2:0
|
Рикарду Алвеш, Кулишев
|
29.09.2019
|
Оренбург
|
Олег Кононов
|
Москва
|
2:1
|
Малых, Деспотович — Мельгарехо
|
11.07.2020
|
Сочи
|
Доменико Тедеско
|
Сочи
|
1:0
|
Маслов, в свои ворота
Итого: +3=0-1, мячи 5-2.
Также Федотов прервал многолетнюю успешную серию «Спартака» в противостоянии с клубами из Сочи. В 1990-х красно-белые позволили «Жемчужине» набрать всего два очка 14 встречах (в 1993-м в Сочи и в 1998-м в Москве), а в первом туре чемпионата-2019/20 одолели и одноименный с городом клуб — 1:0.
Матчи клубов из «Сочи» против «Спартака»:
|
Дата
|
Клуб
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
28.03.1993
|
Жемчужина
|
Москва
|
0:3
|
Писарев, Карпин, Пятницкий
|
13.07.1993
|
Жемчужина
|
Сочи
|
2:2
|
Подружко, Богатырев — Бесчастных, Черенков
|
11.03.1994
|
Жемчужина
|
Сочи
|
1:3
|
В.Филимонов — Бесчастных, Карпин, Родионов
|
15.10.1994
|
Жемчужина
|
Москва
|
2:5
|
Богатырев, Чекунов — Писарев-2, Пятницкий, Онопко, Кечинов
|
17.06.1995
|
Жемчужина
|
Сочи
|
1:2
|
Проценко — Шмаров, Никифоров
|
29.07.1995
|
Жемчужина
|
Москва
|
0:6
|
Цымбаларь-2, Шмаров, Тихонов, Родионов, Аленичев
|
21.05.1996
|
Жемчужина
|
Сочи
|
1:3
|
Ионанидзе — Кечинов, Евсеев, Тихонов
|
24.07.1996
|
Жемчужина
|
Москва
|
0:2
|
Цымбаларь, Аленичев
|
16.03.1997
|
Жемчужина
|
Сочи
|
0:1
|
Ширко
|
16.07.1997
|
Жемчужина
|
Москва
|
0:2
|
Тихонов, Мир.Ромащенко
|
18.04.1998
|
Жемчужина
|
Москва
|
1:1
|
Зацепин — Тихонов
|
01.08.1998
|
Жемчужина
|
Сочи
|
1:4
|
Кутарба — Цымбаларь-2, Писарев, Ещенко, в свои ворота
|
23.06.1999
|
Жемчужина
|
Москва
|
0:4
|
Тихонов, Баранов, Юран, Кечинов
|
02.10.1999
|
Жемчужина
|
Сочи
|
3:7
|
Деменко, Зацепин, Мустафин — Робсон-3, Ширко-2, Титов, Тихонов
|
13.07.2019
|
Сочи
|
Москва
|
0:1
|
Жиго
|
11.07.2020
|
Сочи
|
Сочи
|
1:0
|
Маслов, в свои ворота
Итого: +1=2-13, мячи 13-46.