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Федорищев: «Пообщались с агентом Андреевым о российском футболе и «Крыльях Советов». Получилось продуктивно»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев.
Фото ФК «Крылья Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в комментарии «СЭ» раскрыл детали своей встречи с агентом Павлом Андреевым.

«Конечно, затрагивали российский футбол. Очень рад, что он все-таки принял решение прилететь, хотя раньше говорил, что в Самару никогда не приедет. Тем более здесь определенные мероприятия, где его участие необходимо.

Общались про историю футбола, про то, как он становился в этом бизнесе предпринимателем, про то, как он сейчас видит развитие молодых команд, молодых игроков... Конечно же, предметно задавал вопросы, которые меня интересуют по «Крыльям Советов» и получал предметные ответы. Разговор был продуктивным», — сказал Федорищев «СЭ».

26 ноября губернатор заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 2 декабря Федорищев передал заявление правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Пари НН – Акрон
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28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
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Алексей Батраков

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Динамо

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Маркус Вендел

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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