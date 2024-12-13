Федорищев: «Пообщались с агентом Андреевым о российском футболе и «Крыльях Советов». Получилось продуктивно»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в комментарии «СЭ» раскрыл детали своей встречи с агентом Павлом Андреевым.

«Конечно, затрагивали российский футбол. Очень рад, что он все-таки принял решение прилететь, хотя раньше говорил, что в Самару никогда не приедет. Тем более здесь определенные мероприятия, где его участие необходимо.

Общались про историю футбола, про то, как он становился в этом бизнесе предпринимателем, про то, как он сейчас видит развитие молодых команд, молодых игроков... Конечно же, предметно задавал вопросы, которые меня интересуют по «Крыльям Советов» и получал предметные ответы. Разговор был продуктивным», — сказал Федорищев «СЭ».

26 ноября губернатор заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 2 декабря Федорищев передал заявление правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.