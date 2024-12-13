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Сегодня, 12:45

Станкович развелся с супругой, с которой был в браке 23 года

Камила Абдурахманова
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Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович развелся с супругой Анной Ачимович, сообщает Glas Srpske.

По информации источника, пара рассталась примерно год назад, но документы о разводе были оформлены недавно. У Деяна и Анны трое сыновей: Стефан, Филип и Александр. В браке пара была 23 года.

Сообщается, что 46-летний Станкович уже начал новые отношения со словенской журналисткой, они ждут ребенка. Тренер возглавил «Спартак» в мае 2024 года. Ранее Деян работал в «Ференцвароше», «Сампдории» и «Црвене Звезде».

По результатам 18 туров РПЛ в текущем сезоне таблицу возглавляет «Краснодар». У «быков», как и у «Зенита», 39 очков. На третьем месте — «Спартак» с 37 очками.

Источник: Glas Srpske
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Химки – Факел
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

Рубин

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Бителло

Динамо

 8
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Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
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Данила Прохин

Оренбург

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