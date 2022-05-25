Валуев сравнил Оздоева с Дзюбой после ухода футболистов из «Зенита»

Депутат Госдумы РФ, болельщик «Зенита» Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход полузащитника Магомеда Оздоева из петербургского клуба.

«Не готов переключиться на эту историю. Раз так решил, то ладно. Как говорится, ушла — так ушла. Важный был футболист для «Зенита»? Как и Дзюба, да. Не сравниваю, не сопоставляю их, но Магомед нужен, как и Артем», — сказал Валуев «СЭ».

29-летний российский полузащитник выступал за «Зенит» с 2018 года, провел 116 матчей, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач. За свою карьеру в петербургском клубе Оздоев четыре раза выиграл Российскую премьер-лигу, Кубок и два Суперкубка страны.