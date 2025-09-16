Кудряшов — о книгах для футболистов: «Бред. Если меня будут заставлять это делать, как в школе, то я не получу удовольствия»

Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об идее министра спорта РФ Михаила Дегтярева о повышении уровня образования молодых футболистов посредством чтения книг.

«Это сугубо личное дело каждого. Мне, например, нравится читать. Но если меня будут заставлять это делать, как в школе, то я не получу удовольствия. Для чего? Я не понимаю. Для меня это бред», — сказал Кудряшов «СЭ».

25 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Минспорта утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.