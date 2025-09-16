Радимов назвал Ракицкого больным человеком
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова украинского экс-футболиста «Зенита» Ярослава Ракицкого о периоде карьеры в Санкт-Петербурге.
Ранее Ракицкий жестко отозвался о периоде игры в России, используя нецензурные выражения.
— Что, обсуждать больных людей что ли? Я думаю, обсуждать нечего. Человек болен.
— Пересекались ли вы с ним, когда он играл за «Зенит»?
— Ну на уровне «привет-привет», откуда знаю, я уж не помню.
Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. В составе команды он четыре раза становился чемпионом России.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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