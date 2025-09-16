Радимов назвал Ракицкого больным человеком

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова украинского экс-футболиста «Зенита» Ярослава Ракицкого о периоде карьеры в Санкт-Петербурге.

Ранее Ракицкий жестко отозвался о периоде игры в России, используя нецензурные выражения.

— Что, обсуждать больных людей что ли? Я думаю, обсуждать нечего. Человек болен.

— Пересекались ли вы с ним, когда он играл за «Зенит»?

— Ну на уровне «привет-привет», откуда знаю, я уж не помню.

Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. В составе команды он четыре раза становился чемпионом России.