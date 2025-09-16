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16 сентября 2025, 14:15

Радимов назвал Ракицкого больным человеком

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова украинского экс-футболиста «Зенита» Ярослава Ракицкого о периоде карьеры в Санкт-Петербурге.

Ранее Ракицкий жестко отозвался о периоде игры в России, используя нецензурные выражения.

— Что, обсуждать больных людей что ли? Я думаю, обсуждать нечего. Человек болен.

— Пересекались ли вы с ним, когда он играл за «Зенит»?

— Ну на уровне «привет-привет», откуда знаю, я уж не помню.

Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. В составе команды он четыре раза становился чемпионом России.

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Владислав Радимов
Ярослав Ракицкий
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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