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16 сентября 2025, 13:30

Захарова — о словах Ракицкого: «Думаю, он имел в виду то, как проводил свое личное время»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ (МИД РФ) Мария Захарова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова украинского экс-футболиста «Зенита» Ярослава Ракицкого о периоде карьеры в Санкт-Петербурге.

Ранее Ракицкий жестко отозвался о периоде игры в России, используя нецензурные выражения.

«Думаю, он имел в виду то, как проводил свое личное время. Страна у нас свободная. Взрослые люди могут и такими вещами заниматься. Главное, чтобы детям не пропагандировали свои извращения», — сказала Захарова «СЭ».

Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. В составе команды он четыре раза становился чемпионом России.

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Ярослав Ракицкий
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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ЧМ 2026 с Hisense

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