Захарова — о словах Ракицкого: «Думаю, он имел в виду то, как проводил свое личное время»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ (МИД РФ) Мария Захарова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова украинского экс-футболиста «Зенита» Ярослава Ракицкого о периоде карьеры в Санкт-Петербурге.

Ранее Ракицкий жестко отозвался о периоде игры в России, используя нецензурные выражения.

«Думаю, он имел в виду то, как проводил свое личное время. Страна у нас свободная. Взрослые люди могут и такими вещами заниматься. Главное, чтобы детям не пропагандировали свои извращения», — сказала Захарова «СЭ».

Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. В составе команды он четыре раза становился чемпионом России.