Путешественник Конюхов о поражении «Спартака»: «Слабовато, мужички»

Российский путешественник Федор Конюхов оценил игру «Спартака» в товарищеском матче с «Ростовом» (0:3) в Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«Я расстроен... Слабовато, мужички», — приводит слова Конюхова пресс-служба РПЛ.

В следующем матче Зимнего Кубка РПЛ красно-белые сыграют с эмиратским «Аль-Ахли» 9 февраля. «Ростов» 11-го числа встретится с «Кайратом» из Алматы.

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