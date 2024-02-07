Матыцын не стал отвечать на вопрос о кредите доверия Абаскалю

Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын ушел от ответа на вопрос о кредите доверия главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.

— Кредит доверия к тренеру большой?

— Я не могу комментировать данный вопрос в настоящее время.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.